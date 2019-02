Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (Archiv)

Op der drëtter Etapp vum Tour duerch Kolumbien stoungen en Donneschdeg 167 flaach Kilometer ronderëm Llanogrande um Programm. Um Enn ass d'Decisioun am Massesprint gefall an do hat de Kolumbianer Juan Benavides d'Nues vir. De Bob Jungels ass zäitgläich als 19. iwwert de wäisse Stréch gefuer.Am General huet de Kolumbianer Rigoberto Uran d'Féierung nees iwwerholl. De Bob Jungels ass de 6. op 8 Sekonnen.

D'Resultat vun der 3. Etapp

1 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 3:42:522 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:003 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:004 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:005 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:006 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:00:007 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:008 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Nationalmannschaft Kolumbien 0:00:009 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:0010 Edison Muñoz Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 0:00:00

De General

1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 7:19:372 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 0:00:003 Lawson Craddock (USA) EF Education First 0:00:004 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:025 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:086 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 0:00:087 Jonnathan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 0:00:098 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 0:00:109 Chris Froome (GBr) Team Sky 0:00:1010 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:00:10