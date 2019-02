© pressphoto (Archiv)

Staarken Optrëtt vum Bob Jungels op der 4. Etapp vum Tour duerch Kolumbien. De Lëtzebuerger Champion wënnt e Freideg no 144 Kilometer mat Arrivée zu Medellin, virun de Sprinter, dat nodeems hie sech eng ronn 700 Meter virum wäisse Stréch, aus dem Peloton ofgesat hat.Mat engem Réckstand vun 3 Sekonne sinn den Est Mihkel Räim an de Fransous Julian Alaphilippe op d'Plazen zwee an dräi gefuer.Duerch d'Victoire vun der 4. Etapp huet de Bob Jungels d'Féierung am Tour duerch Kolumbien iwwerholl. Hien huet 2 Sekonne Virsprong op den Alaphilipp an der 4 op de Kolumbianer Daniel Martinez.

D'Klassement vun der Etapp

1 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 3:04:372 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:00:033 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:034 David Villareal (Ecu) Nationalmannschaft Ecuador 0:00:035 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:00:036 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:037 Weimar Alfonso Roldán Ortiz (Col) Medellin 0:00:038 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:00:039 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:0310 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:03

De General

Nach net disponibel.