De Ben Gastauer, dee fir seng Ekipp huet misse schaffen, ass op der 2. Etapp vum Tour de la Provence de 65. op 2 Minutten an 21 Sekonne ginn. Säi Co-Equipier Tony Gallopin ass um Freideg den Zweete ginn. De Fransous ass zäitgläich mam Gewënner Eduard Reverter iwwert d'Arrivée gefuer.Am General läit de Gorka Izagirre un der Spëtzt. Hien huet e Virsprong vun 2 Sekonnen op den Thibaut Pinot an der 6 op den Tony Gallopin. De Ben Gastauer läit den Ament op der 59. Plaz an huet e Retard vun 2 Minutten a 54 Sekonnen.Den Tour de la Provence geet iwwer 4 Etappen.

D'Klassement vun der Etapp

1 Eduard Prades Reverter (Esp) Movistar Team 4:50:152 Tony Gallopin (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:003 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:00:004 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:00:005 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 0:00:006 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:007 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:008 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:00:009 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:0010 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:16...65 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 0:02:21

De General

1 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 5:00:452 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:023 Tony Gallopin (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:064 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:105 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:00:116 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:00:157 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 0:00:158 Eduard Prades Reverter (Esp) Movistar Team 0:00:219 Sébastien Reichenbach () Groupama - FDJ 0:00:2610 Jimmy Janssens (Bel) Corendon - Circus 0:00:26...59 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 0:02:54