What a ride also from @BobJungels - the GC leader at the start of the stage - who finished in sixth place 👏 pic.twitter.com/XfZJhAtsAN — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 16 février 2019

E Freideg hat de Jungels jo no enger secker Attack d'Etapp gewonnen an ass an der Maillot vum Leader gefuer. Um Samschdeg huet hien dësen Trikot - trotz enger ganz gudder Leeschtung - erëm missen ausdoen, dat no senger 6. Placéierung op der Etapp, wou hien 42 Sekonne verluer huet. Virun der leschter Etapp um Sonndeg ass de Lëtzebuerger Champion deemno op der 5. Plaz am Generalklassement, dat mat engem Retard vun 53 Sekonnen.

Klassement vun der 5. Etapp

1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 4:16:442 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:003 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:004 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 0:00:005 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 0:00:067 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:00:428 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:00:429 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:4210 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:42

Resumé vun der 5. Etapp

📍Situación de carrera: Iván Sosa y Julián Alaphilippe en punta. #TourColombia2019 — Tour Colombia 2.1 (@TourColombiaUCI) 16 février 2019

📍Último premio de montaña

1️⃣ Daniel Martínez

2️⃣ Iván Sosa

3️⃣ Miguel Ángel López #TourColombia2019 — Tour Colombia 2.1 (@TourColombiaUCI) 16 février 2019

Only two European riders have won a stage at the Tour Colombia since the race was created: @alafpolak and @BobJungels!#TourColombia2019 pic.twitter.com/zQ7wuAQ1MX — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 16 février 2019

E Samschdeg huet an der zweetleschter Etapp ee wallonéierte Parcours op d'Cycliste gewaart, wou vun Ufank u vill geraibert gouf. Ëmmer nees hu sech Fuerer ofgesat, sinn awer erëm agefaange ginn.Ronn 20 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée waren nach 11 Coureuren zesummen, déi eng Avance vun 1 Minutt an 10 Sekonnen op de Peloton haten. Aus dësem Grupp eraus huet den Julian Alaphilippe, dem Jungels säin Equipier, zesumme mat dem Ivan Sosa eng Attack lancéiert a wollte sech eng Avance op d'Verfolger erausfueren. Séier hate béid Cyclisten ee liichte Virsprong, ma se hu misste kämpfen, fir d'Positiounen un der Spëtzt ze halen.Hannendru gouf weider geraibert a sou si weider dräi Kolumbianer, dorënner de Contreras, Martinez an Anacona, un den Alaphilippe a Sosa erugefuer. De Fransous konnt den Tempo vun deene Cyclisten net méi matgoen, sou datt 10 Kilometer viru Schluss véier Mann vir waren. Ma och dëse Grupp huet net laang gehalen an et war op en Neits den Ivan Sosa, deen der Course de Stempel opgedréckt huet an eng sec Attack lancéiert huet - him konnt just den Daniel Martinez nogoen. De Bob Jungels war zu deem Ament nach am Grupp vun de Verfolger an huet ëm säi Leader Maillot gekämpft.Sosa a Martinez - esou war d'Konstellatioun un der Spëtzt, wéi d'Cyclisten iwwer déi lescht Montée vum Dag gefuer sinn. Do hannendru war alles op an nach onkloer, wien op de leschte fënnef Kilometer weider no vir fuere géing.Hannendru goung et séier, dat ënnert dem Impuls vum Alaphilippe, dee jo een exzellenten Descendeur ass. De Fransous huet et zesumme mam Angel Lopez an dem fäerdegbruecht, un d'Spëtzt erunzefueren. Um Enn konnt sech de Julian Alaphilippe am Sprint uewenaus duerchsetzen an iwwerhëlt domat de Maillot vum Leader.Deemno huet de Bob Jungels säi Maillot vun der Plaz 1 erëm missen ausdoen - bei der zweetleschter Etapp vum Tour duerch Kolumbien gouf hien de Sechsten op 42 Sekonnen. Am General ass hien elo de 5. op 53 Sekonnen.