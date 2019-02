© AFP

E Sonndeg gouf déi leschten Etapp vum Tour duerch Kolumbien gefuer. Iwwer hiwweleg 173 Kilometer goung et vun El Retiro op Alto Las Palmas. An der Schlussmontée war den Naito Quintana dee Beschten. Hie konnt sech mat engem Virsprong vun 8 Sekonnen op den Ivan Sosa an de Miguel Angel Lopez duerchsetzen.De Miguel Angel Lopez huet sech duerch seng drëtte Plaz op der leschter Etapp d'Schlussvictoire geséchert.De Bob Jungels konnt op der leschter schwéier Etapp zum Schluss net méi mat deene Beschte mathalen an huet als 57. 7 Minutten a 27 Sekonne verluer. Um Enn kënnt de Lëtzebuerger Champion op déi 28. Plaz am General an dat mat engem Retard vu 7 Minutten an 53 Sekonnen.De Bob Jungels hat séi 4. Etapp gewonnen a war duerno een Dag am Leadertrikot.

D'Klassement vun der 6. Etapp

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 3:57:192 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 0:00:083 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:084 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:165 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:01:016 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 0:01:017 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana - Postobon Team 0:01:278 Didier Alonso Chaparro Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 0:01:329 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:01:3610 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 0:01:40...57 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 0:07:27

D'Schlussklassement

...