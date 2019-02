Am Tour duerch d'Algarve huet de Jempy Drucker en Donneschdeg op der Biergetapp knapp 6 Minutten an den Alex Kirsch iwwer 22 Minutte verluer.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Op der 2. Etapp am Tour duerch d'Algarve huet en Donneschdeg eng schwéier Biergetapp iwwer187 Kilometer vun lmodôvar op Fóia op d'Coureure gewaart. Um Enn konnte sech den Tadej Pogacar behaapten. De Slowen hat e Virsprong vun 1 Sekonn op de Wout Poels aus Holland an 3 Sekonnen op den Enric Mas aus Spuenien.De Jempy Drucker huet um Donneschdeg als 47. 5 Minutt a 49 Sekonne verluer. Den Alex Kirsch ass am leschte grousse Grupp als 135. op 22 Minutten a 15 Sekonnen ukomm.Am General läit elo den Tadej Pogacar a Féierung. Hien huet e Virsprong vun 1 Sekonn op de Wouts Poels. De Jempy Drucker ass de 35. op genee 6 Minutten an den Alex Kirsch ass den 118. op 23 Minutten an 20 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4:58:252 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:013 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:034 Sam Oomen (Ned)0:00:055 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:00:076 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:00:217 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:00:248 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:00:279 José Herrada (Esp) Cofidis Solutions Crédits 0:00:2710 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:00:49...47 Jean-Pierre Drucker (Lux)0:05:49...135 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:22:15

De General

1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 9:51:242 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:013 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:034 Sam Oomen (Ned)0:00:055 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:00:216 Søren Kragh Andersen (Den)0:00:517 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:01:298 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:01:429 Neilson Powless (USA) Team Jumbo - Visma 0:01:4610 Marc Hirschi (0:01:46...35 Jean-Pierre Drucker (Lux)0:06:00...118 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:23:20