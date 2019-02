Den Alex Kirsch an de Jempy Drucker sinn op der zweeter Etapp op d'Plaze 44 a 46 gefuer. Leader am General bleift den Tadej Pogacar.

© AFP (Archiv)

E Freideg stoung op der zweeter Etapp am Tour duerch d'Algarve een Zäitfueren iwwer 20 Kilometer um Programm. De Schwäizer Stefan Küng war hei dee Séiersten. De Coureur vu Groupama-FDJ hat e Virsprong vun 2 Sekonnen op den Dän Sören Kragh Andersen. Déi drëtte Plaz war fir de Belsch Yves Lampaert.Den Alex Kirsch huet e Freideg als 44. 1 Minutt a 40 Sekonne verluer an de Jempy Drucker hat als 46. e Réckstand vun 1 Minutt an 43 Sekonnen.Am General bleift nom zweeten Dag de Slowen Tadej Pogacar a Féierung. De Jempy Drucker ass de 35. op 7 Minutten a 26 Sekonnen an den Alex Kirsch läit op der 102. Plaz an huet ee Retard vun 24 Minutten an 43 Sekonnen.

D'Klassement vun der 2. Etapp

1 Stefan Küng () Groupama - FDJ 0:24:33,2242 Søren Kragh Andersen (Den)0:00:02,4483 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:05,1934 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:00:08,2175 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:17,1966 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:00:31,6807 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:00:36,0488 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:00:36,1929 Nils Politt (0:00:42,10810 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:00:43,280...44 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:01:40,541...46 Jean-Pierre Drucker (Lux)0:01:43,255

De General

1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10:16:142 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:313 Søren Kragh Andersen (Den)0:00:364 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:375 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:00:576 Sam Oomen (Ned)0:01:087 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:02:128 Neilson Powless (USA) Team Jumbo - Visma 0:02:139 Marc Hirschi (0:02:3510 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:02:43...35 Jean-Pierre Drucker (Lux)0:07:26...102 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:24:43