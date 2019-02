© afp

Knapp 200 Kilometer hunn e Samschdeg op d'Coureure gewaart. Et war eng relativ flaach Etapp, sou datt ee mat engem Sprint op de leschte Meter virun der Ligne d'Arrivée zu Tavira rechne konnt. Aus Lëtzebuerger Siicht huet een op dem Jempy Drucker seng Leeschtung dierfe gespaant sinn, zielt de Lëtzebuerger am Peloton dach zu de gudde Sprinter.Um Enn war hien dann och ënnert den Top-20 dobäi a konnt sech zäitgläich mat dem Gewënner op der 18. Plaz behaapten. Den Dylan Groenewegen konnt de Sprint iwwerdeems gewannen, dat virum Arnaud Démare an dem Jasper Philipsen.De General gëtt ugefouert vum Tadej Pogacar.Deen anere Lëtzebuerger am Peloton ass den Alex Kirsch. Hie koum bei der 4. Etapp zäitgläich mat dem Éischten op déi 107. Positioun

D'Klassement vun der 4. Etapp

1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma2 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ3 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates4 Pascal Ackermann (5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates6 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal7 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team8 Jens Debusschere (Bel)9 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma10 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA......

De General

1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15:12:282 Søren Kragh Andersen (Den)0:00:293 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:304 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:315 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:00:576 Sam Oomen (Ned)0:01:087 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:02:128 Neilson Powless (USA) Team Jumbo - Visma 0:02:139 Marc Hirschi (0:02:3510 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:02:36......