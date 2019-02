© afp (Archiv)

Déi lescht Etapp ass iwwer 136 km vun La Londe les Maures op de Mont Faron gaangen woubäi et zum Schluss eng Pente vu 6 km mat am Duerchschnëtt 8% Steigung. Zum Schluss war et den Thibaut Pinot (FDJ) dee sech viru sengem Landsmann Romain Bardet (AG2R) duerchsëtze konnt. Op déi 3. Plaz koum de Hugh Carty (EF Education First).Den Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles) koum an enger gudder Course mat engem Retard vun 2 Minutten an 33 Sekonnen op déi 33. Plaz.Am General gewënnt den Thibaut Pinot wéi op der leschter Etapp virum Romain Bardet a Hugh Carty. Mat engem Réckstand vun 10 Minutten an 43 Sekonnen kënnt den Tom Wirtgen op déi 35. Plaz.

Klassement vum General

1 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 12:39:442 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:033 Hugh Carthy (GBr) EF Education First 0:00:054 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:115 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:136 Kilian Frankiny (SUI) Groupama - FDJ 0:00:277 Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence 0:00:518 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:01:149 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:01:5410 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:02:10