Iwwer 201,1 km ass et vu Kuurne op Bréissel an nees zerck op Kuurne gaangen wou et am Schluss zu Kuurne zwee mol en Tour vu 15,3 km gefuer gouf. 12 méi oder manner schwéier Hiwwelen gouf et ze bewältegen woubäi déi lescht 50 km just nach flaach waren. Mee och e puer Pavé-Stecker hunn dëser Course nach eng weider Schwieregkeet dobäi ginn. Mam Bob Jungels, Alex Kirsch a Jempy Drucker waren och dräi Lëtzebuerger bei dëser Course dobäi.Woubäi de Bob Jungels eng ganz staark Leeschtung gewisen huet an ab dem Kilometer 155 mat un der Spëtzt loung. Och den Alex Kirsch war mat vir dobäi mee huet sech dono nees missen an de Peloton zeréck fale loossen.16 km virun der Arrivée hat sech de Bob Jungels vu senge leschte Begleeder ofgesat, huet et eleng probéiert a konnt sech wéi am Zäitfueren de Virsprong ëmmer weider ausbauen. Mee zumols de Jempy Drucker huet immens Tempo gemaach an de Virsprong schmëlze gelooss. Mee de Bob Jungels huet resistéiert a wënnt en solitaire Kuurne-Brussel-Kuurne.

Resumé vun der Course

Den Alex Kirsch hat et gepackt mat an d'Echappée ze kommen an hat mat 6 weidere Coureuren no 127 km virun der Arrivée e Virsprong vun 2 Minutten a 45 Sekonnen. Dëse Virsprong konnten se allerdéngs natierlech net halen an et goufen weider Attacken aus dem Peloton eraus. Sou ass 77 km virun der Arrivée mam Bob Jungels e weidere Lëtzebuerger an d'Spëtzegrupp dobäi komm an hat direkt e puer Coequipieren mat dobäi.De Peloton konnt dono de Réckstand op d'Spëtzegrupp allerdéngs ëmmer weider verkléngeren wat dem Bob Jungels awer net gefall an huet 65 km virun der Arrivée um Pavé attackéiert. Zesummen mam Magnus Cort, Sebastian Langeveld, Oliver Naesen an Davide Ballerini konnten se d'Avance ausbauen an haten no 160 km eng Avance vu ronn 1 Minutt op de Peloton an deen den Alex Kirsch mëttlerweil och nees zeréck gefall war.De Virsprong huet sech dunn stabiliséiert an ass an de Kilometeren dono weider ëmmer bei ongeféier 1 Minutt bliwwen.Kuerz virum éischte Passage op der Arrivée hunn se awer ugefaangen Sekonnen ze verléieren an hunn alles misse ginn fir de Peloton weider op Distanz ze halen.Während de Jempy Drucker am Peloton vir Tempo gesuergt huet, huet de Bob Jungels 16 km virun der Arrivée un der Spëtzt attackéiert, huet et eleng probéiert a konnt sech direkt e puer Sekonnen erausfueren. Puer Kilometer virun der Arrivée huet de Peloton awer richteg Tempo gemaach a konnt den Ecart nees verklengeren. Mee de Bob Jungels huet resistéiert a wënnt en solitaire Kuurne-Brussel-Kuurne.

Klassement

2 Owain Doull (GBr) Team Sky3 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie4 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma5 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep6 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep7 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal8 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic9 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal10 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team