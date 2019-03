Sport: Am meeschte gelies

© RTL (Archiv)

Nieft dem Bob Jungels an dem Jempy Drucker ass och nach den Alex Kirsch, dee vun Trek-Segafredo e Méindeg selektionéiert gouf, mat zu Paräis um Depart.



Optakt ass e Sonndeg, op RTL Télé Lëtzebuerg an op RTL.lu kënnt kënnt Dir dës Etappecourse all Dag live suivéieren.