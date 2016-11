A knapp 3 Méint sinn zu Bieles d'Weltmeeschterschaften am Cyclocross. An Holland ass um Sonndeg zu Valkenburg den éischte grousse Rendez-vous am Bulli.

Zu Valkenburg sinn d'Lëtzebuerger mat enger grousser Delegatioun un den Depart gaang.Bei der Elite setzt sech den Hollänner Mathieu van der Poel, virum Wout van Aert an dem Michael Vanthourenhout duerch. De Christian Helmig fiert als 52., an de Lex Reichling als 56. iwwert d'Arrivée. De Gusty Bausch ass net un den Depart gaang well hie krank war.Bei de Junioren konnt sech de Belsch Yentl Bekaert duerchsetzen, deen de Fransous Antoine Benoit eréischt am leschten Tour erëmkrut. D'Lëtzebuerger Junioren haten ee schwéiere Stand, de Felix Schreiber klasséiert sech als 40. Fir den Nicolas Kess ass et d'Plaz 41, den Cédeic Pries gëtt den 43. an den Arthur Kluckers den 58.D'Christine Majerus gëtt no enger laanger Stroossesaison beim 1. Weltcup vun der Saison dat 21. D Lëtzebuergerin war net ganz zefridde mam Resultat, et wier awer eng gutt Bestandsopnam gewiescht. Fir d Mountainbikerin Fabienne Schaus war et eréischt deen 2. Cyclocross an deen 1. Weltcup, dee si gefuer ass. D Cyclistin klasséiert sech als 49.Un der Spëtzt war et laang spannend, 5 Cyclistinnen haten sech ofgesat, ma um Enn sollt sech d'Weltmeeschterin Thalita de Jong duerchsetzen. Op Plazen 2 an 3 kommen d Sophie de Boer an d Sanne Cant.

La troisième manche de la Coupe du Monde UCI Dames Elites de cyclo-cross avait lieu aujourd'hui à Valkenburg aux Pays-Bas et marquait le réel début de la saison de cyclo-cross pour Christine Majerus.

Une semaine tout juste après son retour des Mondiaux de route au Qatar, Christine avait pour objectif de reprendre ses marques pour cette reprise.

Elle se classe à une honorable 21ème place dans une course très relevée. Toutefois la luxembourgeoise avoue avoir souffert et avoir eu du mal à trouver le rythme dans cette course.

Christine: "Je n'ai pris le meilleur départ mais j'avais réussi à remonter un peu avant la première descente. Malheureusement j'y ai fait une faute grossière qui m'a coûté ma bonne position à nouveau. Dans la suite j'avais du mal à retrouver le bon rythme et mentalement j'ai aussi lâché un peu. Ce n'est évidemment pas le meilleur départ mais finalement j'essaie de relativiser. Les premiers pas sont toujours difficiles et peut etre que j'ai un peu moins bien digéré que prévu mon retour du Qatar. Mais j'espère qu'avec les courses et les entraînements je retrouverai de bonnes sensations et le rythme dans quelques temps."

La victoire revient à la championne du monde en titre, la hollandaise Thalita de Jong.

Le week-end prochain Christine prendra la

départ des championnats d'Europe qui se dérouleront à Pontchâteau en France.