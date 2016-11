Beim Tour duerch Abu Dhabi am Cyclissem gëtt et eng Schlussvictoire vum Tanel Kangert aus Estland.

Tour duerch Abu Dhabi (24.10.2016) Gudden Ofschloss fir de Jempy Drucker.

De Jempy Drucker gëtt um Enn den 30. op 12 Minutten 19.

Op der 4. an leschter Etappe setzt sech den Marc Cavendish am Sprint duerch, virum Italiener Giacomo Nizzolo. De Jempy Drucker war och virbäi a klasséiert sech als 5. an der nämmlechter Zäit wéi de Brit.