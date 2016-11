20 Mee 2017 : Gran Fondo Schleck (28.10.2016) De Frank Schleck bléiwt dem Velosport trei: Hie bréngt den 20. Mee d'nächst Joer eng Etapp vun der Amateurcourse Gran Fondo op Lëtzebuerg.

Gran Fondo Schleck/Reportage Jeff Kettenmeyer



No senger aktiver Karriär steet also mat Sécherheet fest, datt de Frank Schleck dem Cyclissem trei bleift. De Munnerefer erkläert, datt et och mam Charly Gaul sengem Numm schonns esou eng Course gëtt. Zu Trento gëtt et eng Legendary Charly Gaul-Course, dat ass ee Quali-Event, hei am Land géif et jo d'Randonné Charly Gaul ginn. Dat Ganzt wier eng Course zu Lëtzebuerg, déi als Qualifying gëllt fir d'Weltmeeschterschaft am Cyclotourismus.Den 20. Mee 2017 ass de Rendez-Vous fir d'Gran Fondo Schleck, mat enger Course an der Musel-Géigend, also deelweis souguer där Streck, déi d'Schleck Bridder dacks als Trainingsterrain genotzt hunn.Nom Charly Gaul, deem seng Gran Fondo an Italien gefuer gëtt, ass dëst ënnert dësem Stil also déi zweet Course ënnert engem grousse Lëtzebuerger Vëlosnumm.