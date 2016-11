De Weekend ass zu Pontchâteau a Frankräich d'Europameeschterschaft am Cyclocross. Am ganze sinn 7 Lëtzebuerger um Depart.

E Samschdeg ass d'Eddie Rees, um 13.45 Auer, bei der Course vun den Espoirs Dammen am Asaz.Den Dag drop ginn d'Course vun de Junioren an der Elite gefuer. Bei de Juniore si mam Felix Schreiber, Nicolas Kess, Cédric Pries an Arthur Kluckers, 4 Lëtzebuerger um Depart. Den Depart ass um 11 Auer.Bei den Elite Damme geet d'Christine Majerus um 13.45 Auer un den Depart. Um 15 Auer ass et dann nach un den Elite Hären, wou mam Gusty Bausch ee Coureur d'Lëtzebuerger Faarwe vertrëtt.