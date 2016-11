D'Fréijoersklassiker, déi eng wichteg Roll an der Saison vum Lëtzebuerger spillen, sinn einfach ze no un der Cyclocross-WM drunn.

Zanter e Sonndeg ass d'Saison am Cyclissem op der Strooss mam Tour duerch Abu Dhabi op en Enn gaangen. Déi lescht Méint konnt de Jempy Drucker ëmmer nees op sech opmierksam maachen. Ënnert anerem huet den 30 Joer ale Profi vun BMC seng éischt Etapp bei engem groussen Tour, bei der Vuelta gewonnen.





Och no esou engem Succès bleift de Jempy Drucker mat de Féiss um Buedem, och wann den internationale Medienintressi natierlech zougeholl huet. Hie wär nach ëmmer deen nämmlechten, muss am Peloton ëm seng Positioun kämpfen, mä et kritt een awer méi Respekt vun anere Coureuren, sou de Jempy Drucker.

Beim Tour de Luxembourg hat den 30 Joer ale Profi vun BMC, de Prologe gewonnen. Op der Etappe zu Schëffleng, hat awer wuel e Géigner eppes dogéint, datt de Lëtzebuerger sech als Schlussgewënner géif an de Palmarès androen. De Jempy Drucker hat Bekanntschaft mat engem Luuchtepotto gemaach an dee war e bësse méi haart wéi de Lëtzebuerger. No der Kollisioun hat de Jempy Drucker ze vill Kappwéi an huet mussen opginn.

Fir d'nächst Saison weess de Sprintspezialist och scho wat e wëll. Zil ass et nach ëmmer eng Course pro Saison ze gewannen.

Laang Joren, war de Jempy Drucker de beschte Cyclo-Cross Coureur hei am Land éiert hien op d'Strooss gewiesselt ass, fir säi Brout ze verdéngen. Enn Januar d'nächst Joer ass jo d'Cyclo-Cross Weltmeeschterschaft zu Bieles. Dat kribbelt natierlech beim Jempy Drucker, fir do matzefueren. Fir d'Lëtzebuerger ass et wuel eng eemoleg Chance d'WM am Land ze hunn, mä de Jempy Drucker huet awer missen e Choix treffen an deen ass op d'Strooss gefall. D'Fréijoersklassiker, déi eng wichteg Roll an der Saison vum Lëtzebuerger spillen, sinn einfach ze no un der Cyclocross-WM drunn.

Wéi ee groussen Tour de Jempy Drucker d'nächst Saison fiert ass nach net kloer! No zweemol Vuelta an de leschten zwee Joer, hätt de Sprinter, deen dëst Joer net manner wei 23 mol an den Top Ten war, näischt dogéint, de Giro oder den Tour de France kennen ze leieren.



RTL.lu: De komplette Radio Sport Club mam Jempy Drucker.