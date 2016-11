© pressphoto

No engem gudden Depart loung d'Christine Majerus nom éischten Tour nach un der Spëtzt vun der Course. Am zweeten Tour war d'Christine Majerus dunn awer an eng Chute verwéckelt. Tschechin Pavla Havlikova hat de Wee vun der Lëtzebuerger Championne gekräizt, soudass d'Lëtzebuergerin gefall ass. Duerch dës Chute huet d'Christine Majerus de Kontakt zum Spëtzegrupp verluer, an ass um Enn nach als 13. ukomm.



Um Podium stoungen nach d'Hollännerin Lucinda Brand an d'Caroline Mani aus Frankräich.



Bei der Elite war den Titel fir de Belsch Toon Aerts. D'Éiereplaze goungen un de Mathieu van der Poel an dem Wout van Aert. De Gusty Bausch gëtt den 21. op 2 Tier.



Bei de Juniore kënnt den Arthur Kluckers op déi 33. Plaz. An hat e Retard vun 2 Minutten a 56 Sekonnen op de Vainqueur Thomas Pidcock.

De Felix Schreiber gëtt den 38. op 3 Minutten an 28 Sekonnen. De Cédric Pries ass als 41. op iwwer 4 Minutten iwwert de wäisse Stréch gefuer an de Nicolas Kess kënnt op 4 Tier un.