De regionale Cyclo-Cross vun Dummeldeng huet den Téitenger Vincent Dias Dos Santos fir 6. Kéier no eneen gewonnen.



De Gusty Bausch hat als 2. e Retard vun 8 Sekonnen, de Pit Schlechter gëtt den Drëtten op 15 Sekonnen. De Lëtzebuerger Champion Christian Helmig klasséiert sech als 4. op 43 Sekonnen.

Beschten Dame war d'Nathalie Lamborelle vu Schëffleng.

Leader am Skoda Cross Cup bleift de Gusty Bausch.



D'Christine Majerus kënnt am Cyclo-Cross zu Gavere an der Belsch op déi excellent 3. Plaz. Gewonne gouf d'Course vun der Belsch Sanne Cant. D'Christine Majerus hat ee Retard vu 27 Sekonnen op d'Gewënnerin.