Äddi Fabian Cancellara huet et e Samschden an der Belsch geheescht.

De Fabian Cancellara seet Äddi! (13.11.2016) Iwwer 6.000 Leit waren zu Gand wéi de Vëlosprofi déi lescht Meter vu senger Carrière gefuer ass.

E Risenhype e Samschden den Owend ëm de Fabian Cancellara, dee senge belsche Supporter am Kuipke zu Gand Äddi gesot huet. 6.200 Spectateuren hunn hien op senge leschte Meter als Profi begleet. Eng Inzenéierung e bëssi à la Hollywood fir d'Schwäizer Diva vun Trek Segafredo.De 3-fache Gewënner vun de Klassiker Tour des Flandres a Paris Roubaix hat 7 Profien op d'Pist op Gand invitéiert, dorënner och de Frank Schleck, deen 10 Joer laang dem Fabian Cancellara säin Teamkomerod war. De Fabian Cancellara stoung nach eng Kéier 3 Stonne laang als Cyclist voll am Mëttelpunkt. De Schwäizer Exzentriker léisst dann elo mol opstoen a wat fir eng Richtung et an Zukunft soll higoen.