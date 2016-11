Sport: Am meeschte gelies

Net wëll een dat net fir néideg géing fannen, mä well een net genuch Suen huet méi ze maachen. Der AFLD feelen eegenen Aussoen no fir d'nächst Joer 700.000 Euro. Domadder wier a Fro gestallt, datt d'Agence hir ëffentlech Missioun erfëlle kann, seet de President Bruno Genevois an dat zu engem Ament wou Paräis seng Kandidatur fir d'Olympesch Spiller 2024 presentéiert.