© Roland Miny (Archivfoto)

De Vincent Dias Dos Santos gëtt domadder beschte Lëtzebuerger an hat um Enn e Retard vu 4 Sekonnen op de Gewënner Senne De Meyer.De Lëtzebuerger Champion Christian Helmig ass als 4. an de Lex Reichling als 5. iwwert d'Arrivée gefuer.Bei de Juniore gouf et eng Victoire fir de Ken Conter. D'Suzie Godart war déi séiersten Damme an de Jang Leyder konnt sech bei den Débutants behaapten.