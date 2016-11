Sport: Am meeschte gelies

Mëttlerweil ass se och zu engem Fulltime Job avancéiert. Eng Equipe vu 6 Leit ass a Containeren um Site nieft dem Lycée Esch/Belval vu moies bis owes am Asaz, fir datt den Timing en Vue vun deem groussen Event agehale gëtt. D'Organisateuren hate jo en Opruff gemaach, fir fräiwëlleg Mataarbechter ze rekrutéieren. Si kruten e positive Feedback, just am Secteur Parking mussen nach e puer Lächer gestoppt ginn.

Den Tracé vun 3,2 Kilometer féiert gréisstendeels duerch d'Wisen an de Parc nieft dem Lycée Esch/Belval a gouf zesumme mam fréiere Cyclocrossweltmeeschter Adrie van der Poel ofgeschwat. D'Streck gëtt kuerzfristeg virun der WM ugeluecht, wou gréisstendeels mat natierleche Materialie geschafft gëtt, fir no der Weltmeeschterschaft dee ganzen Areal sou séier wéi méiglech a säin Originalzoustand ze reamenagéieren. Wichteg fir d'Organisateuren: dës WM ass fir all Mënsch zougänglech. Den Organisatiounscomité huet fir de WM-Weekend op eng Kapacitéit vu 40.000 Spectateuren higeschafft. Ob der effektiv sou vill kommen, ass eng aner Fro.

De Virverkaf leeft zanter dem 15. Januar. Maacht Iech bäi op www.bieles2017.lu