Le 16 août 2016, l'Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) avait saisi le Conseil de discipline contre le dopage (CDD) d'un cas de violation présumée d'une règle antidopage à charge du cycliste Pascal Triebel. Il était reproché à Monsieur Triebel de s'être soustrait en date du 31 juillet 2016 à un contrôle antidopage à l'occasion d'une course de mountainbike à Orscholz en Allemagne. En déclarant les reproches fondés, sur base notamment des déclarations de l'agent de contrôle et du chaperon venus témoigner à la deuxième audience fixée au 20 octobre 2016, le CDD a retenu une violation de l'article 2.3 du code antidopage de l'ALAD et il a prononcé la sanction d'une suspension de quatre ans prenant cours à la date du 24 novembre 2016. La décision peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil supérieur de discipline contre le dopage, appel qui doit être interjeté dans le délai de quatorze jours.