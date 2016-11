© Roland Miny (Archivfoto)

An der 4. Manche vun der Weltmeeschterschaft huet d'Lëtzebuergerin no engem gudden Depart vun der 7. Plaz direkt am éischte Sand vill Plaze verluer.Gewonne gouf d'Course vun der belscher Championne Sanne Cant. D'Christine Majerus ass mat engem Retard vun enger Minutt an 32 Sekonnen ukomm.Um Sonnde steet den Cyclo-Cross zu Zéisseng um Rendez-vous vun der Lëtzebuergerin.