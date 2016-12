Am regionale Cyclo-Cross zu Mamer ass de Gusty Bausch als éischten iwwert d'Arrivée gefuer.

© Pressphoto (Archiv)

Op de Plazen zwee an 3 kommen de Scott Thiltges an den Pit Schlechter. Am Skoda Cup bleift de Bausch bei der Elite op der éischter Plaz.