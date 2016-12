Réckbléck op d'Saison vum Bob Jungels (08.12.2016) De Wiessel vum Bob Jungels bei Etixx Quick-Step huet sech schonn an der éischter Saison richteg ausbezuelt. De groussen Highlight war den Giro d'Italia.

Beim Tirreno Adriatico an Italien gëtt de Lëtzebuerger beschte jonke Coureur an 3. am General.De groussen Highlight war den Giro. 6 Deeg laang ass de Bob Jungels am rosa Maillot gefuer. No den 3 Wochen gëtt de Bob Jungels de 6. am General a beschte Nowuessfuerer.De kréinenden Ofschloss vun der Saison war de Weltmeeschtertitel am Equippenzäitfueren.