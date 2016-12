© pressphoto / Archiv

Alex Kirsch mat neier Equipe / Reportage Rich Simon



Déi zwee éischt Profisjoere war fir den Alex Kirsch net einfach. Ëmmer nees goufen et Diskussioune ronderëm seng Equipe. Sief et am éischte Joer mat Cult oder dat leschte Joer mat Stölting. Ëmmer nees ass et ëm finanziell Enkpäss gaangen. Mat Wallonie-Bruxelles hofft den Alex Kirsch elo, dass dat eriwwer ass. Déi nei Equipe vum Lëtzebuerger ass nämlech scho laang dobäi an de Vëlossport huet an der Belsch einfach en anere Stellewäert, wéi an Däitschland oder Dänemark. Eng drëtt Sécherheet ass fir den Alex Kirsch, dass d'Equipe u sech zum Staat gehéiert.Wuel néirens gëtt de Cyclissem esou gelieft wéi an der Belsch. An dat huet den Alex Kirsch och schonns a senger neier Equipe gemierkt. Fir de Lëtzebuerger ass d'Mentalitéit an der Belsch eng ganz nei Erfahrung. Hien huet d'Equipe als ganz lëschteg kenne geléiert mat enger enormer Passioun fir de Vëlossport.Den Alex Kirsch krut vun de Responsabele vu senger neier Equipe och schonns a groussen Zich säi Courseprogramm matgedeelt. E grousse Fokus läit op de Coursen an der Belsch, do wou sech den Alex Kirsch och an Zukunft wëll drop spezialiséieren.Do dernieft ass den Tour de Luxembourg och een Haaptzil vum Alex Kirsch. Dëst Joer gouf hien den 3. am General op de Lëtzebuerger Stroossen. D'Preparatioun op déi nei Saison fänkt e Sonndeg mat engem Stage a Spuenien zu Calpe un.