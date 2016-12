Op hirer Facebook-Säit huet d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer awer matgedeelt, datt si erkaalt ass, an dofir op en Depart verzicht.

© Roland Miny / pressphoto.rt.lu (Archiv)

Am Cyclo-Cross ass iwwregens um Sonndeg déi regional Course am Préizerdaul.