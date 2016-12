© AFP

De Co-Equipier vum André Greipel hat sech bei dëser Chute ganz schwéier Blessuren um Kapp zougezunn.De Belsche Profi vu Lotto-Soudal kann nees eegestänneg schlécken an huet e puer Wieder geschwat, sou den Dokter vun der belscher Formatioun, Servaas Bingé.Weider kann een awer nach net soen, wouhin d'Entwécklung wäert higoen. Et wier elo awer scho vill méi, wéi ee sech jeemools erwaart hätt.Fest steet, datt de Stig Broeckx net méi wäert an de Vëlosport zeréckkommen. Et dierf nach e laange Wee fir hie ginn, deen nach Joren dauere kéint, sou de Bingé.De Virfall am Mee hat och nees d'Diskussiounen ëm d'Sécherheet vun de Vëlosfuerer ausgeléist.