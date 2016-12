Floyd Landis am Equipe-Magazin: Rep. Franky Hippert



De Floyd Landis, deen 2006 den Tour de France gewonnen hat, an vun deem just e puer Deeg no senger Schlussvictoire e positiven Doppingtest bekannt gouf, verkeeft elo, ganz legal am Colorado an den USA, Cannabis. E Samschdeg war am, der Wochenzeitung vun der franséischer Sportzeitung, eng Reportage iwwert den Amerikaner, dee monter drop lass zielt, wéi et zu senger Zäit am Cyclissem war ...

De Floyd Landis seet dodran, datt een an der Zäit a Spuenien, hien huet zu Gerona gewunnt, an d'Apdikt gaang ass, wou dann en Typ der e Katalog esou deck wéi en Telefonsbuch ginn huet, wou all méiglech Produiten dra stoungen. Do hues du der da geholl, wat s de wollts, alles, wat s de wollts, erzielt de fréieren Equipier vum Lance Amstrong. Ob et haut och nach esou ass, weess hien net.Bei der Formatioun US Postal war den SpuenierDokter. 2004, de Landis denkt datt et zu Valencia war, huet de Medeziner him Blutt geholl fir spéider Transfusioun. Den Del Moral huet de Coureur du gefrot, e Code op de Bluttbeidel ze schreiwen. Hien huet Floyd drop geschriwwen. Doropshin ass den Dokter ausgeflippt. "Ech hunn him gesot, datt ech just wëll sécher sinn, datt ech och mäi Blutt zeréckkréien. Wat wëlls de dann, datt ech dropschréiwen? Roger Rabbit?", esou den Landis.Den Dokter, dee liewenslaang gespaart ass, bezeechent den 41 Joer ale Geschäftsmann, deen, no Depressiounen an Alkoholsucht ganz legal am Colorado Cannabis-Produiten verkeeft, als Genie. De Benoît Joachim hat wéinst där Ausso virun enger Zäitche vill Kritik missen astiechen. Da seet de Landis och nach, datt de Ferrari deen Beschten, deen Intelligentsten ass, dee seng Relatiounen esouguer bis an d'Laboratoirë vun der Welt-Anti-Dopping-Agence hat. "O, waart, villäicht huet SKY een, deen nach besser ass. Mä dat traut Dir Iech bestëmmt net ze schreiwen", seet de Landis an der Reportage am Equipe-Magazin.Nodeems de Landis 2006 als Tour-de-France-Gewënner positiv getest gouf, wollt hien onbedéngt weiderfueren an huet dofir Dopping ofgestridden. "Ech soen Iech eent", léisst de Landis wëssen, "ech hu vill illegal Saache geholl, EPO-Kure gemaach, Blutttransfusioune kritt an an de Kontrollen ass ni eppes erauskomm. An do, am Tour de France, fënnt ee syntheteschen Testosteron bei mir, an dat hunn ech ni geholl."2010 huet de Floyd Landis du jo d'Kaartenhaus vum 7-fachen "Tour de France"-Gewënner Lance Amstrong zesumme fale gelooss. Haut huet de Landis näischt méi mat Sport um Hutt. Hien hutt all seng Saachen, Trikoten, Vëloen a.s.w. vun deemools verschenkt, ausser 3 Trikote vum Amstrong, wou "Merci" drop steet, well hien dovun ausgeet, net esou séier nees e Maillot vun sengem fréieren Kapitän ze kréien ...