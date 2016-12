© pressphoto

Situatioun vum Cyclo-Cross zu Lëtzebuerg / Rep. Rich Simon



Et schéngt, wéi wann de Cyclo-Cross bei eis am Land och nees méi Coureure géif interesséieren.

Dat kënnt villäicht duerch den neien Skoda Cross Cup. Deen ass net oninteressant. Schliisslech kritt de Gewënner vun deem Cup während 12 Méint een Auto zu Verfügung gestallt. Dat schéngt och fir de Gusty Bausch eng zousätzlech Motivatioun ze sinn. De mëttlerweil 36 Joer ale Coureur huet déi 3 lescht Crossen nämlech gewonnen a féiert och am Skoda Cross Cup.



Dass de Coureur vu Brouch dës Saison ganz seriö hëlt weist de Faite, dass hien déi leschte Woch op Gran Canaria an de Stage war. An do gouf sech net geschount. Virun allem déi éischt 2 Deeg hat sech de Gusty Bausch ganz schwéier Strécken, mat ville Bierger, erausgesicht. Déi aner Deeg gouf e bësse méi lues gemaach an awer vill Stonnen um Vëlo verbruecht.



De Gusty Bausch huet e Sonndeg de Cross am Préizerdaul relativ souverän gewonnen an huet esou seng Leaderpositioun am Skoda Cross Cup ënnerstrach. Scho beim Waarmfueren huet de Coureur vu Brouch gespuert, dass Kraaft do ass. Während der Course huet sech dat dunn och confirméiert. An awer war de Gusty Bausch iwwerrascht, dass sech déi Woch zu Gran Canaria esou séier positiv op d'Form ausgewierkt huet.



De Cyclo-Cross Nationaltrainer Misch Wolter ass iwwerzeegt, dass de neie Cross Cup dem Lëtzebuerger Cyclo-Cross gutt deet. Et géif nämlech elo net méi just ëm d'Victoire vun der Course selwer goen, mä och ëm d'Leaderpositioun vum Cross Cup. Duerch dës Attraktivitéit hoff de Mich Wolter, dass och de Niveau an d'Luucht geet an sech nees méi Leit zu Lëtzebuerg fir de Cyclo-Cross interesséieren.



Den nächste Cyclo-Cross ass e Sonndeg zu Waarken.