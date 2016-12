© RTL Archivbild

Vëlodrom fir Lëtzebuerg/Reportage Fränky Hippert vun 2006



De 14. Dezember 2006, dat heescht quasi op den Dag genee virun 10 Joer, haten den deemolege Premier Jean-Claude Juncker an de Sportminister Jeannot Krecké annoncéiert, datt Lëtzebuerg no 40 Joer waarden, nees e Vëlodrom kréich.Lo ass et den 10. Anniversaire vun där Ausso an et ass ëmmer nach näischt geschitt. D'Never Ending Story, déi elo scho 50 Joer dauert, geet also nach ëmmer weider.

Never Ending Story Vëlodrom / De Reportage vum Rich Simon



2006, dat Joer, wou de Fränk Schleck d'Amstel Gold Race gewonnen huet an e puer Méint méi spéit d'Etapp op der Alpe d'Huez am Tour de France. Dat Joer, wou Lëtzebuerg nees definitiv eng Vëlosnatioun gouf.

2006 waren eis Politiker sech eens, dass de Grand-Duché nees ee Vëlodrom misst kréien, 40 Joer nodeems de leschten Vëlodrom zu Nidderkuer ofgerappt gouf. Et sollt näischt Bombastesches ginn sot de Jean-Claude Juncker, et gëtt eng Léisung fir de Lëtzebuerg Radsport an et dat gëtt am Laf vun den nächste Méint decidéiert.Alles sollt 2006 ganz séier goen. Den deemolege Sportminister Jeannot Krecké hätt am léifsten selwer de Spuet an de Grapp geholl, fir mam Bau unzefänken. Hien hätt méintelaang um Projet geschafft, mä et géif vum Bauhär, also der Stad Lëtzebuerg mat där een zesumme geschafft hätt, ofhänken, wéi séier ee virukënnt.De Site vum Vëlodrom war och schonns fonnt. Op Zéisseng sollt den Oval kommen, nieft den Terrain Boy Kohnen. Fir déi fréier Sportschäffe vun der Stad Lëtzebuerg, Anne Brasseur, huet villes fir déi Plaz geschwat, well een do just misst d'Sportinfrastruktur selwer misst bauen, Vestiairen, e Fitness- a Clubraum wier alles schonn do.Jean-Claude Juncker, Jeannot Krecké an Anne Brasseur, allen 3 ware sech eens, dass de Vëlodrom séier gebaut sollt ginn. Haut 10 Joer méi spéit ass de Velodrome nees ganz wäit ewech.