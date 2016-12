Et konnt een net genuch Sponsore fannen, fir d'Evenement, wat et zanter 2002 gëtt, och 2017 ze fueren.

Sport: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

D’Editioun 2017 vum Tour duerch de Qatar gëtt annuléiert. Dat, well keng Sponsore fonnt goufen, erkläert déi international Unioun vun de Cyclisten.Zanter 2002 gouf et deen Tour bei de Männer, deen dëst Joer gouf vum Brit Mark Cavendish gewonnen. 2009 gouf dunn och deen fir d’Fraen an d’Liewe geruff.