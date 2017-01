No enger Stonn gouf et eng Victoire fir de Marcel Meisen. Den Däitschen hat e Virsprong vu 7 Sekonnen op de Belsch Daan Soete. Um Podium stoung nach den Tschech Emil Hekele.



De Gewënner war no der Course iwwerrascht, datt et dach esou einfach war ...



Beschten FSCL-Fuerer war de Sören Nissen op der 17. Plaz. De Luc Turchi gëtt den 19. De Lex Reichling louch bis kuerz viru Schluss an den Top 10, wéi en duerch e Platte gestoppt ginn ass.



Bei den Damme gouf et eng Victoire fir d'Christine Majerus. D'Lëtzebuerger Championne hat eng Avance vun 2 Minutten a 24 Sekonnen op déi éisträichesch Championne Nadia Heigl.



Fir d'Christine Majerus hätt d'Joer net kéinte besser ufänken.



Dat grousst Zil vun der Lëtzebuergerin bleift natierlech d'WM Enn Januar zu Bieles.



Bei de Juniore war de Michel Leyder de Séiersten a bei den Debutantë gouf et eng Victoire fir säi Brudder Jang Leyder.