Am Kader vun der Cyclocross-Weltmeeschterschaft, déi den 28. a 29. Januar zu Bieles ass, ginn och eng Partie Evenementer virdrun organiséiert.

Um Donneschdeg hält d'Aushängeschëld vun dëser WM, d'Christine Majerus, ee Virtrag iwwer d'Liewen als Profisportlerin.

Vu 19 Auer u schwätzt déi aktuell Sportlerin vum Joer zu Suessem an der Gemeng ënnert anerem iwwert den Ënnerscheed tëscht enger Fra an engem Mann am Profiberäich.