Den 28. a 29. Januar ass zu Bieles d'Weltmeeschterschaft am Cyclocross. Am Virfeld dovu gouf en Donneschdeg den Owend zu Bieles en Themenowend mam Christine Majerus organiséiert.D'Lëtzebuerger Top-Sportlerin huet e Virtrag iwwer d'Liewen am Profisport gehalen an ënnert anerem op Ënnerscheeder tëscht Mann a Fra opmierksam gemaach.

De Chancëgläichheetsministère an d'Gemeng vu Suessem haten dësen Owend an d'Liewe geruff, fir vun enger aktueller Spëtzesportlerin gewuer ze gi wou et nach Problemer ginn. Och fir d'Christine Majerus war et eng Première fir viru Public esou ee Virtrag ze halen.



Relativ séier ass kloer ginn, datt am professionelle Sport respektiv och spezifesch an hirer Sportaart dem Cyclissem nach zolidd Loft no uewen ass, wat de Spagat tëscht Fra a Mann ugeet. Dofir ass et eminent wichteg, datt d'Leit sensibiliséiert ginn an op de Problem opmierksam gemaach ginn. Nëmmen da kéint och versicht ginn eppes ze änneren, sou d'Christine Majerus. Et gëtt awer net nëmmen e groussen Ënnerscheed tëschent Mann a Fra am Sport, mä och am normale Beruffsliewe ginn et nach ëmmer grouss Ënnerscheeder. D'Christine Majerus hofft, datt d'Leit duerch esou Owender drop opmierksam gemaach ginn an si an Zukunft probéieren d'Ënnerscheeder sou kleng wéi méiglech ze halen.



Fir et an Zuelen auszedrécken: D'Meghan Guarnier, wat dëst d'Joer den Giro d'Italia bei de Frae gewonnen huet, ëmmer hin mat déi schwéierst Course op der Welt mat iwwer 10 Etappen, huet fir d'Schlussvictoire knapp 1.000 Euro kritt. Am Verglach krut de Vincenzo Nibali fir seng Victoire bei den Hären 115.000 Euro.



Et ginn awer och positiv Beispiller, sou d'Christine Majerus. Beim Equippenzäitfueren op der WM kruten d'Gewënner, bei den Hären an déi bei den Dammen, déi nämmlecht Prime. Dat ass awer ee vun de wéinege Beispiller. Fir d'Christine Majerus an och déi aner Cyclistinnen ass et natierlech net extrem motivant, wann ee schwéier a laang Course fiert an da nëmmen e Brochdeel vun deem kritt, wat d'Männer kréien. D'Lëtzebuergerin hofft, datt d'Evolutioun, déi de Moment am gaangen ass, weider geet an och aner Sportaarten dovunner profitéiere kënnen.



D'Christine Majerus ass iwwregens och dëse Weekend beim Cyclocross Championnat zu Rëmerschen mat dobäi.



Den Depart vun den Dammen ass um 14.02 Auer an d'Häre ginn um 15.15 Auer un de Start.