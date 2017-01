Cyclocross an eisen Nopeschlänner

Sport: Am meeschte gelies

© Roland Miny (Archivfoto)

Nodeems gëschter de Scott Thiltges bei den Hären an d'Christine Majerus bei den Dammen déi national Meeschtertitelen am Cyclocross konnte gewannen, waren haut an eisen Nopeschlänner nach d'Championnater.

An der Belsch konnt sech de Wout van Aert duerchsetzen. Bei den Damme war d'Sanne Cant déi séierst.



Clément Venturini an Caroline Mani heeschen d'Championen a Frankräich.

An Däitschland geet den Titel un de Marcel Meisen an d'Jessica Lambracht.