© RTL Télé Lëtzebuerg

De Lëtzebuerger huet grad den éischte Stage vum Joer zu Calpe a Spuenien hannert sech.Um Mëttwoch de Mëtten zu Coutrai an der Belsch ass d'Équipe fir déi nei Saison eng éischte Kéier der Press presentéiert ginn. Do gouf et dann d'Nouvelle, datt de Bob Jungels dëst d'Joer nees wäert de Giro d'Italia an d'Vuelta fueren, dofir awer net beim Tour de France un den Depart geet.

De Jungels ass d'lescht Joer beim Giro op déi exzellent 6. Plaz gefuer an hat och zäitweis de Rosa Leader Trikot op senge Schëlleren.

Quick-Step Floors (11.01.2017) Trainingslager zu Denia

One year in blue (11.01.2017) Trailer

Mat dobäi op der Presentatioun waren och d'Kapitäne Marcel Kittel, Tom Boonen a Philippe Gilbert, deen vu BMC bei Quick-Step Floors gewiesselt ass.Um Mëttwoch den Owend gëtt dann nach de Film "One year in blue" virgestallt.Et si Biller hannert de Kulissen vun der Saison 2016, déi jo och fir de Bob Jungels excellent verlaf ass.