Bei den Damme konnt sech um Enn d'Christine Majerus virun dem Geerte Hoeke aus Holland an dem Jolien Verschueren aus der Belsch duerchsetzen. Fir d'Majerus war et déi 5. Victoire an der 5. Course.Bei den Debutante gewënnt de Jang Leyder virum Loïk Bettendorf an dem Tom Paquet.An der Kategorie vun de Junioren huet um Enn den Tomas Kopecky aus Tschechien d'Nues vir. Dat virum Felix Schreiber an dem Mich Leyder. De Lëtzebuerger Champion Tristan Parotta ass gefall a konnt duerno net méi weiderfueren, well en sech un der Schëller blesséiert huet. Hie gouf mat der Ambulanz matgeholl, ma et ass awer nach net gewosst, wéi eng Blessur hie genee huet. Et bleift en vue vun der WM an zwou Wochen zu Bieles nëmmen ze hoffen, datt d'Verletzung net ze schlëmm ass.