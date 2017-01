X

A punkto Organisatioun gouf scho villes op d'Been gestallt, an och d'Wieder huet den Ament nach kee grousse Stréch duerch de Plang gemaach.





Cyclo Cross WM / Reportage Jeff Kettenmeyer



Annerhallef Woch virum groussen Event gesäit et gutt aus zu Bieles. Et mierkt een, dass an de leschte Wochen zolidd geschafft gouf an et kann ee sech ee Bild maachen, wéi de Parcours ausgesäit.Dass d'Streck den Ament gefruer ass an och Schnéi drop läit, spillt fir d'Organisateure mam Eric Leyder un der Spëtzt an hir Aarbecht keng grouss Roll.Wat dat Coursetechnescht ugeet, géif de Schnéi awer sécher eng Roll spillen, esou den Eric Leyder. Wat d'Organisatioun ugeet, wier awer mat Zäite virgesuergt ginn.Déi nächst Woch, also déi lescht Deeg virun der WM, gëtt nach sou muenches finaliséiert, ma bis elo ass een optimistesch, datt och dat wäert klappen. Den Zäitplang funktionéiert den Ament perfekt.Wat de Circuit ugeet, wieren d'Organisateure scho ganz wäit, esou den Eric Leyder. Et wier vun Ufank u kloer gewiescht, dass déi lescht Woch de Finissage géif gemaach ginn. Do stéinge nach e puer Saachen op, iwwert déi awer vun Ufank u gewosst gewiescht wier, dass se missten zum Schluss gemaach ginn, esou den Eric Leyder.D'Cyclo Cross WM zu Bieles ass den 28. an 29. Januar.