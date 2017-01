Et ass natierlech just eng Momentopnam, an awer waren um Freideg an 2 vun den 3 Topartikelen op der Säit vun der UCI direkt zwee Lëtzebuerger ze gesinn.Am Kader vun der Cyclo Cross WM zu Bieles gesäit een d'Christine Majerus mat sengem Maillot vum Lëtzebuerger Champion iwwer e Cyclo Cross Parcours briederen, dat am Haaptartikel op der Homepage.Als Illustratioun vun der UCI World Tour 2017 gesäit een d'Equipe Quick-Step Floors, wou de Bob Jungels am Lëtzebuerger Championstrickot ganz virbäi ass.