Cyclocross-WM Polemik ëm de Circuit/ Rep. Rich Simon



Dat ass fir verschidde Leit een Dar am A. Fir d'Organisateure vun der Weltmeeschterschaft ass et awer eng gutt Reklamm, seet den Eric Leyder, deen den Invité am Radio Sport-Club war. Et géing nämlech eng Aart Battle dorausser gemaach ginn. De Belsch no kann hire beschte Coureur Wout van Aert elo weisen, datt hien den aktuelle Weltmeeschter Mathieu van der Poel och op der Stréck vu sengem Papp ka schloen. D'Hollänner soen natierlech, datt dat guer kee Virdeel ass an et e ganz normale Cyclocross ass.An dat soen och aner Leit, déi de Circuit schonns ënnert d'Lupp geholl hunn. De Nationaltrainer aus der Belsch Rudy de Bie, de fréiere Weltmeeschter Sven Nyse an och de Sven Vanthourenhout sinn alleguer der Meenung, datt et e Circuit ass op deem de Beschte wäert gewannen. De Niels Albert, dee fir d'Polemik gesuergt huet, war bis elo nach guer net op der Stréck, sou den Eric Leyder.D'Coureure selwer kënnen eng éischte Kéier de nächsten Donneschdeg um Circuit fueren. Da sinn déi éischt offiziell Trainingen.