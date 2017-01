Den Australier Richie Porte gewënnt déi 5. Etape vum Tour Down Under.

Tour Down Under

© AFP (Archiv)

De Laurent Didier kënnt als 49. un, de Ben Gastauer als 59.

Virun der leschter Etape e Sonndeg, bleift de Richie Porte Leader am General. Do ass de Laurent Didier de 40. an de Ben Gastauer de 57.