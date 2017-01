© Pierre Weimerskirch

E Samschdeg de Moie ginn d'Junioren un den Depart.Um 13 Auer ass et un den U23-Dammen.Um 15 Auer ass dann d'Course vun den Dammen, wou d'Christine Majerus jo mat derbäi ass. D'Lëtzebuerger Championne viséiert kloer eng Plaz an den Top 10 un. Mat derbäi sinn och d'Nathalie Lamborelle an d'Suzie Godart.E Sonndeg ass et dann un den Hären.

Wéinst de ville Spectateure kënnt et ronderëm Bieles och zu vill Trafic. Et soll een op den ëffentlechen Transport zréck gräifen. Leit, déi mam Auto kommen a kee Badge hunn, sollen d'P&Riden Gadderscheier a Crassier Éilereng benotzen.

Déi aner Parkplazen si schonn iwwerfëllt.