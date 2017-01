© Roland Miny

No de Junioren, den U23 Dammen an der Dammen-Elite um Samschdeg, stoung e Sonndeg de Mueren d'Course vun den Espoiren um Programm. An do konnt sech um Enn den Hollänner Joris Niewenhuis dach relativ souverän duerchsetzen. Hien huet d'Course dominéiert a koum mat groussem Virsprong virum Zweetplazéierte Felipe Orts aus Spuenien iwwert d'Ligne d'Arrivée. Drëtte gëtt de Belsch Sieben Wouters.Um 15 Auer geet d'Hären-Elite zu Bieles un den Depart.