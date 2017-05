© RTL Télé Lëtzebuerg

Et gëtt ee spannenden a schwéiere Giro d'Italia. De Laurent Didier huet um Donneschdeg am Interview vun engem grousse Spektakel geschwat. E Spektakel,, wou och ee Lëtzebuerger sech well amëschen. De Bob Jungels ass a Form, besser wei d'lescht Joer, wou hien de gudde 6. am Schlussklassement gouf. Dat Resultat bestätege wier ee weidert excellent Resultat vum Lëtzebuerger Champion, ma de Peloton vun dësem Joer weist awer direkt eng Dose Coureuren op, déi ganz vir kënne matmëschen. Ween um Enn um Podium steet, ass elo schwéier anzeschätzen.

Jungels an Toppform

De Bob Jungels huet haut gesot datt hien 2 Kilogramm ofgeholl huet, dat hëlleft am Biergop a bei dësem schwéiere Giro sécher nach méi wei di lescht Joren. Fir mech als Marathon-Leefer weess ech, wat et heescht 2 Kilo manner op de Rëpper ze hunn, beim Marathon sinn dat ëmgerechent 2 Minutte méi séier. An de ville Bierger kéinte fir de Lëtzebuerger deemno och Minutten eraussprangen, dat op d'mannst Theorie. Den Toppfavorit a Gewënner vum leschte Joer Vincenzo Nibali huet vum schwéierste Giro geschwat, deen e bis elo gefuer ass an dat nëmme mat Bléck op de Pabeier.

Chance fir Gastauer an Didier

Fir déi zwee aner Lëtzebuerger stinn hir Leaderen am Virdergrond, fir de Laurent Didier de Bauke Mollema a fir de Ben Gastauer den Domenico Pozzovivo. Ma déi zwee dierften awer op der eng oder anerer Etapp kënnen op sech selwer fueren. Fir de Ben Gastauer geet et em ee méiglechen Depart beim Tour de France.

Bei AG2R La Mondiale kommen nach 15 Coureure fir den Tour de France a Fro. A ganz Lëtzebuerg géif sech freeën, wann op d'mannst ee Lëtzebuerger bei der Grande Boucle kéint starten.

Fir de Laurent Didier dierft den Giro deen eenzege groussen Tour vun dësem Joer sinn. A nodeems de Coureur vun Trek Segafredo d'lescht Joer quasi déi 3 Woche vum Giro eng Erkältung hat, steet nach eng Rechnung op.

Schonn déi nächst Deeg op Sardinien a Sizilien wäert ee gesinn, wien um Enn ganz vir matmësche kann, och wa sech d' Course wuel éischter déi lescht Deeg wäert entscheeden.

