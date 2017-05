© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Et fënnt ee quasi keen Italiener, deen net iergendswéi verreckt ass no hirem Giro d' Italia. Fir déi nächst dräi Wochen ass d'Land nees ganz a Rosa agekleet.D'Course gouf 1909 déi éischte Kéier gefuer, awer réicht 22 Joer méi spéit hunn d'Organisateuren de rosa Maillot agefouert. An d'Liewe geruff gouf eng vun de gréisste Vëloscourse vun der italienescher Sportszeitung Gazzetta dello Sport, weltwäit wuel déi eenzeg rosa Zeitung.De PR-Coup ass der Zeitung gelongen, well och haut nach gi während dem Giro iwwer eng Millioun Zeitunge verkaf.De Giro, ee Volleksfest, d'Leit ronderëm d'Streck triede quasi a Konkurrenz fir déi schéinsten Dekoratiounen. Rosa Blummen, Vëloen, Vitrinne vu Geschäfter oder Skulpturen an de Gäert, alles an enger Faarf. Ronderëm d'Strooss gesäit een op de Stroossen op den Televisiounsbiller ee Land a rosa.D'Organisateure wollte fir den 100. Jubiläum dee séiersten Descendeur auszeechnen, eng Initiativ, déi de Coureuren absolut guer net gefall huet. Do wier d' Iddi déi schéinsten Dekoratiounen auszezeechnen dach eng besser Iddi.Am Peloton dréint sech och villes em rosa. Nom giele Maillot hunn d'Klassementsfuerer rosa am léifsten. A wann een d'Biller vum leschten Tour duerch Italien am Kapp huet, weess een dat och de Lëtzebuerger rosa gutt steet.Froen an Ureegunge kennt Dir gär an de Kommentaren hannerloossen.