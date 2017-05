Virum Départ gi Biller gemeet. © Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Dëse Bäitrag läit mer besonnesch um Häerz. De Bléck hannert d'Kamera an e bësse weisen, wéi eis Aarbecht op der Plaz ausgesäit. Mir sinn en Team vun 2 Leit, déi d'Tëleesbäitreeg produzéieren.

De Mann hannert der Kamera

D'Kameraleit hu keng esou eng Visibilitéit, wéi déi Leit, déi virun der Kamera sinn. Am Giro sinn ech mam Riccardo Besantini ënnerwee.

Dat gedréinte muss och verschafft ginn. © Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

En erfuerenen Italiener mat engem geckege Journalist. Mir deelen eis d'Aarbecht gréissten Deels, déi schéi Biller kommen allerdéngs all Dag komplett aus dem kreativen italienesche Blutt.

Moies gi mir all Dag op den Depart dréine Biller, maachen Interviewen an organiséieren de Recht vum Dag, dat geet vun Hoteller buchen, Trajete plangen, Iddie sammelen.

Nom Depart geet et da meeschtens 2-3 Stonnen an den Auto, déi Streck déi d'Coureuren zréck leeën, mussen och mir bal ganz fueren.

Sortéiert, virbereet : All Sekonn genotzt

Hannen am Auto ginn d'Biller sortéiert a geschnidden an ech iwwerhuele meeschtens d'Steier a maache mer Gedanken, wéi mer alles zesummebauen, ginn Zeenarie vun der Course duerch a kucken, wéi mer eis Iddi ëmgesat kréien a wéi mer deemno wéi séier ëmgebaut kréien.

Den Auto als Büro. © Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg



Dëse Bäitrag samschdegowes am Hotel ze schreiwe war eng gutt Iddi, haut deen idealen Dag fir ze weisen, datt mer ee gutt Team sinn.

Et geet net ëmmer alles riicht

Haut waren Interviewe mat de Lëtzebuerger Coureure virgesinn. D'Arrivée méi spéit wéi geplangt. D'Coureuren no der Arrivée laanscht gerannt, mir nogelaf. 3 Kilometer, de Kameramann mat der Kamera nieft mer, haten d'Kamera nach ënnerwee e puer mol gewiesselt.



© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Endlech ukomm, hu mer virum Bus gewaart, et sollt awer och no enger Véierelstonn keen eis en Interview ginn. Et war schonn 18.15 Auer a mir waren 3 Kilometer vum Pressezenter ewech. Mir hunn eng Staffel gemaach, ech d'Kaart mat de leschte Biller geholl a lass. Plätschnaass geschweesst ukomm, een Deel fäerdeg gemaach bis de Kameramann do war. Herno séier alles ëmgebaut an um Enn hate mer zesummen ee Resultat, haut eppes anescht erauskomm wéi am Ufank geduecht. Muer gëtt da sécher och alles méi einfach.

Beim Iessen Owes zesumme schléisse mer den Dag gemittlech of.

An deem Sënn gutt Nuecht.

A Merci Riccardo.