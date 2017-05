© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

De Ben Gastauer kennen ech vu klengem op. Mir sinn zesumme bei der LP07 Schëffleng Vëlo gefuer. De Ben bei deene Groussen, ech zwee Joer méi Jonk. Säi Papp de Rom war och laang Zäit mäin Trainer.



Um éischte Roudag hu mir de Ben getraff a mat him geschwat. U Sympathie an Éiergäiz huet de 29-Järegen net verluer.



© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

An der Equippe virop geschätzt duerch seng Rou a Frëndlechkeet, ma och d’Fäegkeet eng Course kënnen ze liesen an de Leader an entscheedende Phasen ze leeden.

Um Roudag stoung eng kuerz gemittlech Sortie um Programm. Duerno Mëttegiessen a Massage. D’Massage ee wichtegen Deel vun der Recuperatioun. Et ass awer och d’Zäit e bëssen iwwert d’Famill ze schwätzen, op aner Gedanken ze kommen. D’Course-Deeg si laang Deeg: Moies mam Bus op den Depart, aschreiwen, Course fueren, no der Arrivée am Bus vun den Equippen duschen an da geet et zréck an den Hotel, da gëtt giess.

© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg



Deeg, wou alles e bëssen entschleunegt ass, géife gutt doen. Zanter kuerzem ass de Ben Gastauer Papp, et ass säin éischte groussen Tour zanterhier.

D’Famill géif scho feelen, ma et géif ee sech all Dag telefonéieren an de Kontakt wier wichteg fir d’Moral.

Bei der Massage hu mer och e bëssen iwwer al Zäite geschwat, meng Zäit als Coureur an elo als Marathonleefer.



© Pierre Weimerskirch - RTL Télé Lëtzebuerg

Mir haten och ee flotte Roudag a wie weess wat alles op der Etapp vum Dënschdeg den Etna erop passéiert.



Den Owend de Reportage op der Tëlee.