Et ass deen zweete Giro fir mech als Journalist an et ass déi zweete Kéier wou de Bob Jungels de Leader Maillot iwwerhëllt. Meng Cousine hat mer ee Message geschéckt, datt all Kéiers wann ech am Giro sinn, de Bob Jungels e rosa Maillot kritt. Bis elo ass d'Rechnung opgaangen.



De Bob kennen ech scho vu Klengem un. Hien ass zwee Joer méi jonk. Mir sinn ni Course géintenee gefuer. Ech ka mech awer nach drun erënneren, wéi hie Minime war an ech Cadet, datt mir do zesummen zu Berlin op der Kids Tour waren, dat misst 2003 gewiescht sinn. A menger Altersklass hat deemools de John Degenkolb gewonnen.





Wisou schreiwen ech déi kleng Anekdot. Fréier wollt ech selwer Vëlosprofi ginn, wéi wahrscheinlech all anere Vëlosfuerer an deem Alter. Den Ënnerscheed zum Bob a mir ass de Bob elo Profi ass, a wat fir een. Ech kann een Deel vu mengem Kandheetsdram elo duerch anerer erliewen.